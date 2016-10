Dejen de buscar la explicación en quienes sufrimos bullying

11 meneos 183 clics

Siempre he querido ser madre y siempre me ha dado miedo que de mis entrañas saliera un pequeño monstruo. Como en Tenemos que hablar de Kevin, me había jurado a mí misma que si algún día tenía un bebé, lo querría aunque no fuese capaz de admitir que mi maternidad era perversa. ¿Por qué cuento esto? Porque me he aproximado lo suficiente a la maldad infantil como para saber que existe.