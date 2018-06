“¿Por qué lo dejas todo cuando te llama Steve Jobs?”. La intensa relación amor/odio entre John Carmack y Jobs

La frase que encabeza este artículo la decía Katherine Anna Kang, esposa de John Carmack (cofundador de la mítica empresa id Software y programador del famoso Doom) en más de una ocasión y exactamente la frase era “¿Por qué lo dejas todo cuando te llama Steve Jobs?, eso no lo haces por ninguna otra persona”. El mismo John Carmack lo cuenta en una reciente entrada de su Facebook, pero lo interesante que hay detrás de esta frase es que define la intensa relación entre Carmack y Jobs, ofreciendo nuevos datos sobre la historia de Apple, NeXT, etc