Dejad de llamarnos pobres con palabras en inglés

Hay muchas palabras que utiliza el liberalismo para maquillar la realidad y luego los medios los reproducen como si fuera lo más natural: Sinkies (parejas que, aunque quieran, no pueden tener hijos porque no tienen dinero), Treinteenagers (“¿Treintañeros o adolescentes? Sin casa, sin hijos, pero con humor”); Trabacaciones (no desconectar en vacaciones y atender a la llamada de tu jefe); o “9 trucos para no encender la calefacción en invierno”.