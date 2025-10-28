·
Definición 51
Ciudad con una estancia a la que le falta una extremidad.
#2
: «Salamanca, donde la que no es….»
morefeo
2025-10-28 12:12:01
#3
: «Yo hay cosas que no logro entender. Como por ejemplo, que Delay vote cansina ,no ya este envío. Sino cualquier envío. Hay que tener los huevazos muy gordos...»
Leon_Bocanegra
2025-10-28 12:12:30
#2
morefeo
Salamanca, donde la que no es….
4
K
54
#4
Feindesland
#2
ESa es, pero la de
#1
es buena tambien
A ver si la saca la IA.
0
K
20
#3
Leon_Bocanegra
*
Yo hay cosas que no logro entender. Como por ejemplo, que Delay vote cansina ,no ya este envío. Sino cualquier envío.
Hay que tener los huevazos muy gordos...
3
K
54
#5
Feindesland
#3
Hay gente así.
0
K
20
#6
Mala
*
#3
Vive aquí... con sus múltiples personalidades y cuando no tiene material para "hacer propaganda a Ayuso" se aburre.
0
K
10
#7
Ako3
*
Cuarto del Cojo (aunque es un pueblo)
mapcarta.com/es/N1241856950
0
K
9
#1
Leon_Bocanegra
Mancomunidad.
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
