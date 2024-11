En defensa de Iker Jiménez

Una cosita importante. Si estás descubriendo a raíz de lo de la DANA que Iker Jiménez lo mismo, quizá, tal vez, no está entre los periodistas más fiables de Europa, la culpa es tuya. A Iker no lo salpiques con tus mierdas. Él no es responsable de que seas tonto como para que te entreguen el diploma con ceremonia y banda de música.