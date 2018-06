La defensa de Carme Forcadell solicita la recusación del juez Pablo Llanera [CAT]

La defensa de Carme Forcadell ha solicitado la recusación de Pablo Llanera por diversas irregularidades en la causa que investiga el procés. Los letras lo acusan de no ser ni objetivo ni imparcial y creen que tiene algún interés personal en la causa. La defensa de Carme Forcadell ha demanat la recusació de Pablo Llarena per diverses irregularitats en la causa que investiga el procés. Els lletrats l’acusen de no ser ni objectiu ni imparcial i creuen que té algun interès personal en la causa.