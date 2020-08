Por qué defender ‘la libertad’ en abstracto no significa nada

¿Qué diantres significa “defender la libertad”? Uno se pregunta al instante: "¿La libertad de qué?" Daré tres razones por las cuales una defensa abstracta de la libertad no significa nada o lleva a conclusiones absurdas. En primer lugar, hay libertades indeseables, como la libertad de matar al vecino o la de secuestrar a los niños de seis meses. La libertad no constituye algo “bueno” por esencia (...). En segundo lugar, la línea que separa la "libertad" del mero “hacer lo que me sale de los huevos” tal vez sea fina o no, pero sin duda existe.