Deep Purple, entrevista en la revista Mondosonoro (2017)

Con más de 68 años cumplidos, Ian Paice, uno de los baterías -zurdos, que no es dato menor- más célebres en la historia del rock, sigue ejerciendo de portavoz de Deep Purple. No es de extrañar, teniendo en cuenta que es el único miembro de la banda que ha sobrevivido a todas sus formaciones, desde su alineación original en 1968. Tal y como afirmó el año pasado en la ceremonia de ingreso de la banda en el Rock and Roll Hall of Fame, él es el hombre que “ya lo ha visto todo”.