DecretazoSubidaLuz: el nuevo decreto del Gobierno sobre energía renovable que ha desatado la polémica

Este viernes el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley para garantizar la rentabilidad de las energías renovables hasta 2032. Durante el fin de semana y la mañana del lunes, se empezó a extender la idea de que esa medida ocultaba una subida del 7,4% en el recibo de la luz y, como es razonable, la polémica no se ha hecho esperar. No, el Gobierno no acaba de subir el recibo de la luz. De hecho, lo que intenta es evitar una subida que, ahora mismo, parece inevitable.