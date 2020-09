El declive de Barcelona ante Madrid por el procés

Dos profesores de la prestigiosa London School of Economics, Andrés Rodríguez-Pose y Daniel Hardy, han publicado un artículo donde atribuyen la pérdida de dinamismo económico de Barcelona frente a Madrid a la fractura social generada por el proceso independentista. El análisis se titula Reversal of economic fortunes: Institutions and the changing ascendancy of Barcelona and Madrid as economic hubs. Growth and Change