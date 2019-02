Qué decirle (y qué no) a alguien que vive un duelo

En los funerales es común decir frases como “No te llamé porque supuse que querías estar sola” o “Al menos ya no está sufriendo”, pero no ayudan e incluso pueden herir a quienes enfrentan una pérdida. Algunos lineamientos propuestos por expertos y por personas que han experimentado la muerte de un ser querido incluyen, por ejemplo, recordar que no se trata de ti y evitar hablar de tus propias experiencias, olvidarte de frases que empiecen por "al menos", y tener cuidado con la religión.