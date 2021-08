“La decapitación del fiscal Ignacio Stampa atenta contra la instrucción del caso Villarejo”

Entrevista a Ernesto Ekaizer. "Eso revela que Garzón tiene un peso determinado, por su historia de relaciones con la prensa. No se le da la gravedad que debería tener, porque es la pareja de la fiscal general del Estado, que es la principal responsable de la decapitación de Ignacio Stampa. Algunos sabemos lo que ella piensa, pero no ha explicado los argumentos y ha aprovechado la circunstancia de tener que nombrar fiscales fijos en Anticorrupción para no renovar el nombramiento"