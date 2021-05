El viejo Old Trafford, el campo del Manchester United apodado 'el teatro de los sueños', está hecho una ruina. Esta denuncia la hizo un ex 'red devil', Gary Neville, que en su labor como comentarista de Sky Sports afirmó que el estadio está "oxidado". No le falta razón en esa apreciación, aunque no es el único problema que tiene este legendario campo.