[EN] Debían 13 "trixie" liberado

Tras 2 años, 1 mes y 30 días de desarrollo, el proyecto Debian se enorgullece de presentar su nueva versión estable 13 (nombre en código "trixie"). "trixie" recibirá soporte durante los próximos 5 años gracias al trabajo conjunto de los equipos de seguridad y soporte a largo plazo de Debian.
Es increíble lo que ha durado el soporte a un procesador que salió hace 38 años
"Debian recommends either reinstalling them as amd64, where possible, or retiring the hardware."
PD: No "debían", es "Debian"
Puedes saltarte esto instalando el Kernel de Linux-libre: www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre/freesh.en.html antes de actualizar a Trixie. Solo tienes que comprobar si tu ordenador va bien sin software privativo en el kernel.
Hay soporte para 686 aunque Debian haya dejado de darlo.