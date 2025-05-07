edición general
17 meneos
43 clics

[EN] Debían 13 "trixie" liberado

Tras 2 años, 1 mes y 30 días de desarrollo, el proyecto Debian se enorgullece de presentar su nueva versión estable 13 (nombre en código "trixie"). "trixie" recibirá soporte durante los próximos 5 años gracias al trabajo conjunto de los equipos de seguridad y soporte a largo plazo de Debian.

| etiquetas: debían , linux , trixie
14 3 0 K 234 tecnología
8 comentarios
14 3 0 K 234 tecnología
#6 soberao *
#5 Sí da soperte, hay paquetes para 686 en Trixie, pero el kernel del Linux en la arquitectura 686 no lo actualizan a las últimas versiones.
0 K 16
#7 soberao
#5 Por ejemplo emacs está actualizado en todas las arquitecturas, tambien en i386: packages.debian.org/trixie/emacs-gtk
0 K 16
Torrezzno #1 Torrezzno
" i386 is no longer supported as a regular architecture: there is no official kernel and no Debian installer for i386 systems. The i386 architecture is now only intended to be used on a 64-bit (amd64) CPU. Users running i386 systems should not upgrade to trixie. Instead, Debian recommends either reinstalling them as amd64, where possible, or retiring the hardware. "

Es increíble lo que ha durado el soporte a un procesador que salió hace 38 años
0 K 12
#2 Mustela *
#1 No exactamente. Lo que no soportan es la arquitectura de 32 bits, es decir, los Pentium IV incluidos, aunque mencionen en sí el "i386". Una lástima por una parte, a muchos usuarios no les gustará escuchar esto. El 386 hace varios años que Linux ya terminó su soporte (creo que era en el kernel 3.2) así como también las bibliotecas y (me parece que) el compilador de C.

"Debian recommends either reinstalling them as amd64, where possible, or retiring the hardware."

PD: No "debían", es "Debian" xD
0 K 13
#3 soberao
#2 Es un paso atrás porque Linux (el kernel) le sugue dando soporte a la arquitectura 686.
Puedes saltarte esto instalando el Kernel de Linux-libre: www.fsfla.org/ikiwiki/selibre/linux-libre/freesh.en.html antes de actualizar a Trixie. Solo tienes que comprobar si tu ordenador va bien sin software privativo en el kernel.
0 K 16
#4 soberao *
#2 386 eran los primeros pentiums, pero seguía dando soporte a 486 y los primeros 586 hasta mayo de este año: www.theregister.com/2025/05/07/linux_kernel_drops_486/
Hay soporte para 686 aunque Debian haya dejado de darlo.
0 K 16
frg #5 frg *
#4 386 es el sucesor del 286, anterior al 486 tenía una arquitectura de 32 bits. Hay soporte para micros de 64 bits, pero Debian no da soporte a micros anteriores a ciertas arquitecturas de 64 bits
0 K 13
nemeame #8 nemeame
#4 Los 386 y 486 no eran Pentiums, la denominación se creó para los sucesores del 486, primero Pentium, luego Pentium II y luego Pentium III
0 K 9

menéame