“Igual podría haber ayudado a evitar esta pandemia mundial, pero habría condenado a la humanidad a llevar blusas amarillentas”, ha reconocido la mujer. “Estamos hablando de una lejía que no salpica y que deja tu ropa más protegida”, se ha justificado. “Eso me parece más importante que cualquier otra cosa”, insiste. Aunque no se ha evitado la pandemia de coronavirus, gracias a esta viajera en el tiempo la gente infectada está pudiendo ser tratada por médicos con batas más blancas.