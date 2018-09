¿Deben ser respetadas las leyes de inmigración? [ENG]

El imperio de la ley no consiste solo en que los ciudadanos obedezcan la ley. También consiste en que exista un sistema justo que funcione para todos. Un sistema en el que algunos estados consiguen imponer su voluntad en los extranjeros que no tienen la oportunidad de modificar la ley ni de defenderse a si mismos de encarcelaciones o deportaciones no es un ejemplo de "imperio de la ley" sino de "fuerza bruta". Y la gente no tiene el deber de someterse a la fuerza bruta, tienen el derecho a resistirse.