Debe una empresa proteger el horario de sus empleados? La 'bomba' que ha estallado a Alcampo en redes sociales

"Después de haber hecho mis compras aqui por más de un año tengo que decir que no volveré jamas. Esta noche el cajero encargado me negó la entrada a las 9:59. Nunca imaginé que estuvieran tan poco motivados para vender", reflejó el cliente, que firma en Twitter bajo el seudónimo de Telito Online. Ante esta queja, el departamento de atención al cliente de Alcampo no dudó en responder dando la razón a dicho usuario. "Te pedimos disculpas por esta situación que nos comentas, se ha tratado de un error y sentimos mucho las molestias."