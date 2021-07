De categoría, "Xusep"

El autor intelectual de la pregunta "¿Te da vergüenza esta selección española?", el que vociferó que Morata no podía jugar ni un minuto más en la selección y lleva semanas asesinando la reputación de Luis Enrique, anda escocido porque España está en semifinales. El que presume de líder, de exclusivas, de trabajar más y mejor que los demás, de grandes entrevistas cuando son suyas y recortar la imagen de otros cuando la entrevista no es suya, el que se pone medallitas cuando da noticias que se cumplen y cuando no se cumplen (...)