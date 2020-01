David Lynch interrogando a un mono. El corto sorpresa de Netflix

La plataforma ha sorprendido incluyendo en su oferta 'What did Jack do?', una obra prácticamente inédita del autor.“Las aves de igual plumaje hacen el mismo viaje” o ¿qué se puede esperar de un cortometraje de David Lynch realizado junto a un reducido equipo técnico afín al surrealismo del cineasta? Coincidiendo con el 74 cumpleaños del director, Netflix ha incluido este lunes 20 de enero en su catálogo, y sin previo aviso, un regalo para los cinéfilos, un corto titulado What did Jack do? de tan solo 17 minutos