"Lo que yo me encontré después de estar muchos años fuera de España como corresponsal, es que estaba tan instaurado que había gente que no se podía tocar y que no hacía falta ni decirlo. Es decir, las grandes empresas del Ibex, ya todo el mundo había interiorizado que no podía haber coberturas negativas de ellas. En los años de Mariano Rajoy, por ejemplo, había medios que eran claramente favorables y todo lo que hacían les parecía bien."