David Jiménez, ex director de 'El Mundo': "El periodismo de trinchera e intolerante ha creado Vox"

“Los medios, con excepciones, han alimentado el sectarismo. Algunos compañeros se han dado cuenta de que siendo sectario y manipulando se prospera más que siendo un periodista serio: no hay más que ver a quién se llama a las tertulias de más audiencia. El periodismo de trinchera e intolerante ha creado Vox. El extremismo deshumaniza a quien no piensa como él. Es un fenómeno global que en España ha despertado un radicalismo que estaba ahí pero no se sentía legitimado. Ahora hay periodistas que lo defienden y le dan autoridad moral a esas ideas”.