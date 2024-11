David Cross: ¿Por qué Estados Unidos apesta en todo?

Estados Unidos: El país más grande, más rico y más libre del mundo. ¿O no? David Cross, de Mr. Show, Arrested Development y The Dark Divide, se une a nosotros para analizar por qué los estadounidenses, a pesar de vivir en el país más rico de la historia del mundo, tienen un nivel de vida mucho peor que la gente que vive en países más pobres. El "sueño americano" no solo está muriendo: está muerto y enterrado. Cross nos explica por qué.