David Broncano estalla contra Pablo Motos en 'La Revuelta': "Ojalá me respondieran con chistes y no con cosas por debajo"

El presentador de La 1 no ha podido recibir a su invitado este jueves. "Voy a dar primero el titular y explicamos la situación. Hoy iba a venir Jorge Martín, campeono del mundo de Moto GP. A las 16:30 nos han dicho que en El Hormiguero se ha enterado que hoy venía aquí y como en teoría iba la semana que viene allí y no quieren que venga nadie antes aquí que allí... Jorge nos ha dicho que no puede hacer la entrevista", explicaba David Broncano muy serio. "Esto es una cosa que no es la primera vez que pasa. Nos ha desmontado el programa."