David Bravo dimite como consejero de Podemos en Sevilla porque ya no tiene "nada que aportar"

El exdiputado por Almería David Bravo se ha convertido en la última dimisión en el Consejo Ciudadano Municipal (CCM) de Sevilla liderado por Begoña Gutiérrez. "En mi caso las razones de mi dimisión no se encuentran en una discrepancia con la dinámica de este consejo ni con las ideas o formas de plantearlas de ninguno de sus miembros. La razón por la que me despido es que sencillamente siento que ya no tengo nada especial que aportar", apunta en su carta de despedida.