Datos que desmienten un "problema social" con los menores extranjeros como el que la Justicia ve en el cartel de Vox

En la Comunidad de Madrid, según los últimos datos oficiales, hay 269 menores extranjeros no acompañados acogidos, la inmigración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y no se da una correlación entre llegadas de menores migrantes y el aumento de la delincuencia. La Justicia ha avalado el cartel desplegado por Vox durante la campaña electoral de la Comunidad de Madrid para atacar con datos falsos a los menores extranjeros no acompañados.