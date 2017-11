Dastis: "La cárcel dónde se mandará Puigdemont tiene comodidades que muchos quisieran disfrutar" [CAT]

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, ha afirmado este viernes que la prisión dónde "enviará" el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "cuando venga" al Estado tiene "comodidades" que muchas personas, no sólo presos, querrían "disfrutar". "Ha quedado claro que las cárceles en España, y en particular la que se enviará el señor Puigdemont cuando venga, reúne todas las comodidades que, no ya sólo los presos, sino muchas personas querrían disfrutar", dijo.