Dassault Aviation elige un sistema de propulsión español para su avión espacial de demostración VORTEX-D

La empresa española Arkadia Space acaba de ser seleccionada por Dassault Aviation para «desarrollar y suministrar un sistema de propulsión completo» para el VORTEX-D. «Avanzaremos por etapas, con un prototipo que probaremos en órbita suborbital, luego en órbita y, finalmente, con tripulación. Necesitaremos un lanzador pequeño y muy flexible para ponerlo en marcha», explicó Eric Trappier, director ejecutivo de Dassault Aviation, antes de mencionar una posible cooperación con socios europeos. El vuelo inaugural del VORTEX-D será en 2028