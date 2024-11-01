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Dassault Aviation elige un sistema de propulsión español para su avión espacial de demostración VORTEX-D

Dassault Aviation elige un sistema de propulsión español para su avión espacial de demostración VORTEX-D

La empresa española Arkadia Space acaba de ser seleccionada por Dassault Aviation para «desarrollar y suministrar un sistema de propulsión completo» para el VORTEX-D. «Avanzaremos por etapas, con un prototipo que probaremos en órbita suborbital, luego en órbita y, finalmente, con tripulación. Necesitaremos un lanzador pequeño y muy flexible para ponerlo en marcha», explicó Eric Trappier, director ejecutivo de Dassault Aviation, antes de mencionar una posible cooperación con socios europeos. El vuelo inaugural del VORTEX-D será en 2028

| etiquetas: arkadia space , dassault , vortex-d , órbita , trappier
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1 comentarios
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taSanás #1 taSanás
Media hora y nadie ha ficho lo de ponerle un palo al cobete?
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menéame