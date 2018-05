Los 'dark patterns' del diseño: así te manipulan las webs y aplicaciones para sacarte más dinero o retener tu atención  

Seguramente en más de una ocasión frente a una web o una app te has encontrado con una ventana de diálogo, un inicio de sesión o una invitación a la contratación que te ha hecho hacer algo que realmente no querías hacer, o que al menos no estabas seguro de que fuese tu intención. Son los llamados dark patterns o "patrones oscuros". Y están presentes, con mayor o menor sutileza, en nuestro día a día.