La cuota de Linux sube hasta el 3%… pero solo para ver porno

Tal vez no haga falta decirlo por lo obvio, pero sí, en Linux el porno se puede ver tan bien como en Windows o Mac. Y por si alguien no lo tenía claro, las estadísticas de Pornhub para 2016 lo confirman. No solo eso: “Mac OS y Linux están en alza, con Mac OS subiendo un 8% en share de tráfico y Linux un impresionante 14%“, señalan en el reporte.