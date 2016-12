Cuñadismos tecnológicos que oirás en cenas y comidas navideñas (y cómo combatirlos)

1. "Está la gente idiota con el móvil" Un clásico que, por desgracia, no termina de largarse. Lo habrás oído mucho: que la gente está atontada, que todo el día con la pantallita, que madre mía, que los críos ya no salen al parque a jugar al fútbol y a tirarse piedras entre ellos (¡!), etc. 2. "Los robots nos quitarán el trabajo" Mira, este tema sí es interesante. Además todavía no es (demasiado) frecuente 3. "Yo no compro un móvil chino ni loco"....