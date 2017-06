Se cumplen 20 años de Bitter Sweet Symphony

La canción era una adaptación de The last time de la Andrew Oldham Orchestra: la misma música, pero arreglada de forma diferente, con hasta cincuenta pistas nuevas de instrumentación y con una letra completamente original. El grupo se puso en contacto con Decca Records para poder utilizar el sample de Oldham y no le pusieron trabas. La canción comenzó a sonar recurrentemente por todas las esquinas del país, siendo de pronto un éxito a escala mundial y se convirtiéndose en la canción más grande de la banda.