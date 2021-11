Cuidado con la inversión en vivienda: nadie que comprara en 2008 se ha recuperado de su caída 13 años después

La inversión en vivienda. Un clásico, no falla. España es el país de la vivienda. Ya estamos viendo cómo el mercado está sin stock tras la pandemia, pues la recuperación ha empujado a la gente a comprar casas como si no hubiera un mañana, y en las grandes ciudades se está produciendo un déficit. Siempre, desde pequeños, hemos oído en casa y en el colegio que tenemos que estudiar, trabajar y demás para comprarnos una buena casa y no "tirar el dinero" alquilando. Una casa en propiedad es una "garantía". Pero... garantía, ¿de qué?