Cuidado con los dispositivos USB, cómo los usan los cibercriminales en tu contra

¿Alguna vez has dudado de un ratón que conectas a un ordenador, o del cable de tu cargador del móvil? Seguramente la respuesta es que ni siquiera te lo has planteado. Cuando conectamos algo a nuestros dispositivos, salvo, quizás, en el caso 'pendrives' o tarjetas de memoria, lo normal es que confiemos en que no son más que meros accesorios, tan peligrosos para nuestro terminal como una mesa de madera. Pero después de leer esto, es muy posible que empieces a verlos de otra forma.