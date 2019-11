El cuento de la recesión

¿Eres de esas personas que mira cada año con ilusión la subida del PIB o el índice del IBEX? Seguramente te preguntarás por qué la calidad de vida de la sociedad española (trabajo, salario, etc.) no ha mejorado prácticamente nada en el último lustro pese a que el crecimiento del PIB ha estado cerca del 3% y los beneficios de las grandes empresas han subido un 11% desde 2008. ¿Cómo es posible que pese a tener un crecimiento macroeconómico a priori significativo no estemos ni cerca de una calidad de vida precrisis?