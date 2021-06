El cuento de que aún no has generado vacaciones suficientes

El caso del que hablaremos hoy en Laboro es bastante típico en la empresa del empresario hispánico. Porfirio el mecánico pide 15 días de vacaciones en abril y Paco el del taller le dice que no se puede ir 15 días “porque aún no los has generado”. Es mucho más habitual cuando el trabajador es nuevo. Una vez más, demuestra que el empresaurio hispánico no tiene ni idea de lo que habla cuando se trata de normativa laboral, sino que se limita a preguntarle a “Pepe el del asesoría”.