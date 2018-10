Le cuelan una loca teoría de la serie 'Rick y Morty' sobre parásitos intergalácticos a tres revistas científicas serias

Lo divertido de este estudio es que todas las referencias que contiene son a la famosa serie de dibujos Rick y Morty y ni Smith, ni la simulación de Zyrgion, ni los parásitos son reales. Sin embargo, este hecho no ha supuesto ninguna pega para que el documento no se publique, sin revisión alguna en ARC Journal of Pharmaceutical Sciences, IOSR Journal of Pharmacy and Biological Sciences y en Clinical Biotechnology and Microbiolog.