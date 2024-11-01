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Cuchillos de 1.500 años de antigüedad hallados en Adrianópolis, Turquía (ENG)

Cuchillos de 1.500 años de antigüedad hallados en Adrianópolis, Turquía (ENG)

"El hecho de que los cuchillos se encontraran en el mismo lugar indica que los habitantes del complejo del Hammam se dedicaban a la ganadería. Los datos arqueológicos ya habían demostrado que la actividad ganadera era intensa en Adrianópolis durante la antigüedad, especialmente en los periodos romano tardío y bizantino temprano. El descubrimiento de estos cuchillos confirma que en la región de Hadrianópolis vivían familias dedicadas a la ganadería en la antigüedad".

| etiquetas: cuchillos , adrianópolis , turquía
4 2 0 K 59 Arqueología
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