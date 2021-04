La cucaracha en la pantalla: el fallo garrafal de la banca que le impide innovar

Como usuarios, jamás hemos visto esta pantalla de error ni en Amazon, ni en Google ni en los neobancos digitales como N26. Y no, la excusa no es la seguridad. Amazon o Google reciben probablemente más ciberataques que todo el sector bancario junto. Y, por supuesto, es posible implementar tecnología para prevenir esa pantalla de error, pero no tiene sentido discutir sobre la cucaracha en cuestión y olvidarnos de lo que nos está diciendo esa cucaracha.