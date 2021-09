Un cubano se las ingenia para salvar a su esposa de morir sin oxígeno por Covid-19

El cubano Maykel Suárez Machado, residente en Manzanillo, Granma, creó un concentrador de oxígeno casero portátil para salvar la vida de su esposa, Isabel Barrios Peláez, quien estuvo gravemente enferma por Covid-19 y sufrió la escasez del gas medicinal durante su ingreso de 27 días en el hospital provincial Celia Sánchez Manduley. "Busqué alternativas para ayudarla y para no sentir que no hacía nada por ella y me basé en métodos antiguos. Con la ayuda de la licenciada en Química Yuramis García Rodríguez confeccioné el equipo", dijo Suárez.