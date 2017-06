Cuatro paradisíacas (y desconocidas) islas de España en el Pacífico donde pasar tus vacaciones este verano

Desde hace años se viene hablando de estos pedazos de soberanía nacional que, según el investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas Emilio Pastor, no entregamos a Cuba en 1898 tras la debacle del imperio. Tampoco se las vendimos como restos de fábrica a los alemanes en el Tratado Germano-español de 1899 y no porque no quisiésemos, sino porque se nos olvidó incluirlas en la lista de todo lo que le entregábamos a los bisabuelos de la Merkel a cambio de 25 millones de pesetas. Una bagatela.