Los cuatro fallos que hacen que España sea líder europeo en parados de larga duración

"Cuando vas a una entrevista y dices que tienes tres hijos, directamente te ponen una X en tu currículum y no vales para nada. Ya no eres una persona con total disponibilidad horaria como ellos pretenden, no vales para hacer cambios de turno". A sus 42 años, Rocío Izquierdo es el paradigma del paro de larga duración. Es administrativa, lleva tres años y medio buscando pero no encuentra ninguna empresa que le ofrezca una jornada laboral intensiva como la que necesita, porque es cabeza de familia, "padre y madre", de sus tres hijos.