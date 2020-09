Las cuarentenas de Charles Darwin y Freycinet en Tenerife

En su Diario del Viaje de un Naturalista, Darwin escribe: “Cuando nuestra ancla había tocado fondo en el puerto de Sta Cruz de Tenerife, se aproximó un bote de sanidad marítima […] Sería imposible desembarcar hasta que no realizáramos una estricta cuarentena de 12 días de duración. Aunque no pude satisfacer mis ilusiones por las que tanto había suspirado, pude sentir el placer de comprobar la espléndida panorámica que me ofrecía el sol iluminando el pico de Tenerife, mientras la parte inferior de la isla permanecía aún oculta por ligeras nubes"