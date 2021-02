¿Cuántos de aquí conocéis/escucháis Rock Progresivo?

Me ha dado la vena nostálgica a partir de un breve intercambio de comentarios con @OnlyATiredMan , donde en una noticia de la Portada ha nombrado de pasada una canción de un disco de Rock/Metal Progresivo que conozco bien. El disco es el The Human Equation de la banda Ayreon, proyecto solista de Arjen Lucassen donde reúne a músicos de otras bandas para grabar cada álbum, pero principalmente a cantantes del mundillo del Rock Progresivo, representando una obra conceptual donde cada voz interpreta un papel dentro de una historia. En este disco en cuestión se puede encontrar a gente como James LaBrie (Dream Theater), Mikael Åkerfeldt (Opeth), Eric Clayton (Saviour Machine), Heather Findlay (Mostly Autumn), Marcela Bovio (Elfonía, Stream of Passion) o al p*** crack de Devin Townsend (Strapping Young Lad). En otros discos de este proyecto pseudo-Opera Rock hay artistas como Floor Jansen y Marco Hietala (Nightwish), Russell Allen (Symphony X), Hansi Kürsch (Blind Guardian), Timo Kotipelto (Stratovarius) o incluso, curiosamente, a Tobias Sammet, conocido por ser el cantante fundador de Edguy y Avantasia, proyecto más famoso que Ayreon donde también se reúnen cantidad de músicos y cantantes de bandas del Rock y el Metal.

Pues bien, este artículo es para conocer los gustos musicales del meneante medio, pero principalmente a aquellos que son aficionados al Rock Progresivo. Por estos lares ha llegado a Portada noticias relacionadas con Pink Floyd, Jethro Tull, Yes, Genesis... pero sobre todo, de Triana, uno de los mayores representantes del género en España, con esa mezcla con el flamenco para lograr así el sub-género conocido como Rock Andaluz, música de diez que gusta incluso fuera. Es un lujazo estar en una web extranjera y ver cómo se nombra a los Triana como banda de calidad. También ha habido en portada artículos del blog Vicisitud y Sordidez, donde este tipo de música es nombrada con frecuencia.

¿Pero qué rayos es eso del Rock Progresivo? Dirá el que no lo conoce. Pues, bien, es difícil de definir con precisión, así que copio y pego lo que indica la Wikipedia antes de mojarme y dar mi versión:

Se desarrolló a partir del rock psicodélico y se originó, al igual que el art rock, como un intento de dar mayor peso y credibilidad artística a la música rock. Las bandas abandonaron el corto sencillo pop en favor de técnicas de instrumentación y de composición más frecuentemente asociadas con el jazz o la música clásica en un esfuerzo por dar a la música rock el mismo nivel de sofisticación musical y respeto de la crítica.​ Algunas canciones fueron reemplazadas por suites musicales que a menudo se extendían hasta 20, 30 o incluso 40 minutos de duración y contenían influencias sinfónicas, temas musicales extendidos, letras de contenido filosófico-esotérico y orquestaciones complejas.

Desde mi punto de vista, representa un movimiento, y más lo pienso conforme han ido surgiendo más sub-géneros incluso en la actualidad. Es el Rock inquieto, que no quiere ser encasillado y pretende ser elaborado, que no trata de tonta a su audiencia y siempre intenta ir más allá. Es un estilo de música ambicioso y en ocasiones tachado de pretencioso, pero se lleva con honra. Es el espíritu de innovación que nació en los 60s y continuó un buen trecho de los 70s, ese ideal de crear y superarse, con el tópico de la droga tan presente. Hoy en día continúa en esas bandas que experimentan con sus canciones. Todo el mundo ha escuchado Rock Progresivo sin saberlo, pues Bohemian Rhapsody es considerada del género por ciertos críticos y oyentes, pero eso no convierte a Queen en parte del estilo (o sí, al menos en sus inicios. Pero eso ya es otro debate donde nadie se pone de acuerdo).

Los primeros discos del género eran tratados de Rock Sinfónico. Fue toda una revolución incluir sinfónicas u orquestas a la música Rock, y el Days of Future Passed de The Moody Blues fue de los pioneros, disco que se encuentra entre mis favoritos por la emotividad que llega a desprender. Sin embargo, la música psicodélica fue la base, con temas de toda índole como los más atrevidos y locos de The Beatles (por nombrar a los más famosos) o, principal y eternamente, por Pink Floyd, de los pioneros indiscutibles por definición. Sin embargo, no fue hasta la llegada de cierto disco que no se puso apodo o término a esta música. Ese fue el In the Court of the Crimson King de King Crimson, obra maestra irrepetible y peculiar de la banda capitaneada por Robert Fripp, quien acuñó el término de Rock Progresivo casi sin querer cuando en una entrevista le preguntaron cómo definiría la música que hace. El resto es un trozo de historia de la música moderna.

Es en estas que me surge preguntar a los meneantes cómo iniciaron su andadura en este género musical. Por mi parte fue a partir del nombrado The Human Equation (aunque Pink Floyd siempre ha estado presente desde niño gracias a mi madre, que le debo conocer canciones de todo tipo de los 60s y 70s), disco que conocí en un foro donde coincidí con @Jarkendia, redactor de VidaExtra, que realizó todo un Thread relacionado con esta obra. Me gustó y a partir de la curiosidad de conocer las bandas de cada cantante fui descubriendo más sobre el Rock Progresivo, hasta acabar en la web ProgArchives, donde ya sus ránkings me dieron a conocer a los clásicos y esenciales (el Close to the Edge, Selling England by the Pound, Aqualung, Hot Rats, Moving Pictures...). Fue una época de descubrimiento melómano constante, situación que ya no se ha vuelto a repetir hasta que conocí con el tiempo RYM (rateyourmusic.com), donde expandí mis gustos musicales hasta el punto de ya no dar importancia al género o cualquier otra etiqueta (bueno, hay excepciones. Vosotros ya sabéis a qué me refiero...).

Al Rock Progresivo le debo abrir mi mente, y eso supone cambiar como persona. De estar encerrado en lo que acostumbra el mortal común que era en mi época de adolescente, pasé a conocer términos y técnicas en música, a leer sobre historias y conceptos filosóficos (las letras de este género suelen ser complejas o que al menos van más allá de lo típico), a diferenciar cuándo es una composición con fondo a una que es pura técnica sin más (que en el Rock Progresivo las hay a patadas, me temo). Y es que es algo que me sucedió; después de escuchar este género, de repente las canciones de siempre me sabían a poco. Necesitaba llenar mi mente con algo más allá del compás 4/4 que usa la mayoría de canciones en general. Eso a su vez me encerró, pero el Rock Progresivo es tan variado e inmenso en sus derivados, que no echaba nada en falta. Ya con el tiempo como he dicho me reconcilié con todo tipo de música, dándome cuenta de mi actitud casi obsesiva por encontrar lo diferente y elaborado, aquello que no se conforma con ser una canción sin más.

Ahora ya lo escucho mucho menos, pero de vez en cuando cae los favoritos o los temas considerados clásicos dentro de este movimiento (también me dio por el Post-Rock, que si algún día me da también escribiré un artículo sobre el tema). De mis bandas modernas favoritas está sin duda Porcupine Tree, liderada por el genial e incansable Steven Wilson. Es de esos grupos que me gustan todos los discos sin excepción, donde profundizar en la discografía de los proyectos del señor Wilson puede llevar muuucho tiempo, sin exagerar. Pink Floyd siguen siendo para mí los amos absolutos (Wish You Were Here es un disco seis estrellas sobre cinco) y mi tema favorito de todos los tiempos es el Child in Time de Deep Purple, banda de sobra conocida que no está considerada del género pero que sin embargo hizo sus pinitos con esta canción.

Eso es. Gracias por leer mi artículo. Decir que en realidad no he nombrado ni un 1% de lo que supone este género musical. Es que, si no, esto se alargaría; además que rompería la sorpresa de ir descubriendo por uno mismo las decenas de corrientes que se ramifican de este núcleo que por siempre será un recuerdo agradable de mi vida. Un saludo.