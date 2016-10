¿Cuánto costarían estas 500 palabras si se publicaran en…?

12 meneos 207 clics

usuarios: 11 anónimos: 1 negativos: 1 compartir:

ocio karma: 159

Una vez fui a uno de estos viajes de prensa, invitado a Milán por una empresa china de electrónica. En el hotel me encontré con otro periodista freelance español y, hablando de todo un poco, resultaba que ambos habíamos escrito para la misma publicación en el pasado. “Lo único malo es lo poco que pagan, 75 euros por artículo, y luego quítale el IRPF, se te queda en nada”, me dijo. Levanté las cejas y asentí mientras pensaba “qué cabrón, a mí me pagan 60”.