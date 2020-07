Durante los últimos días se está hablando del elevado número de personas que han trabajado en The Last of Us 2, el último gran juego de Naughty Dog hasta la fecha. Según estos datos, un total de 2.332 personas han estado implicadas en el proyecto de alguna u otra forma (2.169 en el desarrollo y otras 163 que figuran en los agradecimientos) y el total de estudios adicionales que han contribuido sube hasta 14.