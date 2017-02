Cuando volver a casa da miedo: 32 historias de acoso nocturno contadas por sus protagonistas

Un día cualquiera en la redacción. Estamos haciendo la típica lluvia de ideas cuando, por casualidad, empieza a florecer el tema del acoso callejero nocturno. Las redactoras empiezan a aportar sus experiencias. "A mí también me ha pasado", "si yo te contara". "No he desayunado y ya tengo ganas de vomitar", dice uno de los compañeros, atónito ante lo que algunas mujeres han comentado que les ha ocurrido. De todas las mujeres a las que he preguntado, más de 30, sólo tres me han dicho no haber sufrido nunca ningún incidente.