Cuando todo un pueblo compra en media hora

Hay lugares en los que el ritmo de vida viene impuesto por el claxon de las furgonetas que vienen de fuera. «Yo estaba en la cama y me he vestido rápido cuando he oído la bocina para llegar a comprar», dice Berta, una vecina de Ovejuela mientras espera su turno ante la tienda móvil de Sergio Garrido. La puerta lateral del camión, tras la cual se encuentran dos cámaras refrigeradas con paredes transparentes para que los clientes puedan ver su interior, no está levantada más de media hora en cada parada. A veces es menos tiempo.