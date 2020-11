Cuando los políticos critican medidas que ellos mismos llevan en su programa electoral

Me parece importante compartir una publicación que anteriormente escribí en Facebook (www.facebook.com/juanro49/posts/10223899696865291) que demuestra la poca calidad informativa y política de la sociedad en la que vivimos.

Últimamente en los medios de desinformación, como yo los llamo (y a los cuales agradezco que redacten noticias con información falsa, ya que gracias a ellos en los últimos años he podido desarrollar el sentido crítico y fomentar la búsqueda por mi mismo en las fuentes oficiales y no caer en su desinformación) hemos visto como indicaban que con la nueva ley de educación (LOMLOE, que no es mas que una corrección de la LOE) iban a cerrarse los centros de educación especial, algo que en lo personal, me preocupó esa medida, mas en un gobierno "progresista" (lo dejo entre comillas, porque lo es cuando quiere).

Entonces decidí consultar la LOMLOE, accesible para todos en este enlace www.educacionyfp.gob.es/.../03-loe-con-lomloe-web... y esto es lo que dice referente a ello.

Disposición adicional cuarta. Evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales.

Las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Las Administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

Creo que tras leer esto, queda claro que los centros de educación especial seguirán siendo los centros de referencia para alumnos con discapacidad y lo que se pretende es en un plazo máximo de 10 años, dotar a los centros ordinarios de recursos para que puedan atender mejor a los alumnos con discapacidad que estén matriculados en ellos.

Con ésto queda claro, que una vez mas los medios de desinformación de éste país han demostrado que faltan al respeto al periodismo y al derecho de obtener una información veraz.

También hemos visto críticas a esa medida de los diferentes partidos políticos.... Pero para sorpresa, critican una medida que ellos mismos llevan en su programa, lo que demuestra que en éste país contamos con unos políticos a los que no les interesa nada llegar a acuerdos y solo velan por el interés de su partido, llegando a criticar medidas que ellos mismos llevan en su programa si las propone otro partido.

Empezamos por Ciudadanos, ésto es lo que indican en su programa electoral:

"Garantizaremos el derecho a una educación inclusiva y a una atención socioeducativa adaptada a las necesidades específicas de cada alumno en todas las etapas educativas. Defenderemos un modelo mixto para los estudiantes con discapacidad que permita a las familias elegir tanto la escolarización en centros de educación especial como la educación inclusiva en centros ordinarios. Crearemos protocolos para la detección precoz y atención temprana de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y con altas capacidades intelectuales."

www.ciudadanos-cs.org/programa-electoral

Pasamos por el Partido Popular:

"Garantizaremos el derecho de los padres de niños con discapacidad a elegir la educación que quieren para sus hijos, tanto en los centros de educación especial como en centros normalizados, asegurando en este úl-timo caso que los centros dispongan de profesorado adicional para la im-plementación de medidas inclusivas de atención a la diversidad en el aula."

www.pp.es/.../programa-electoral-elecciones...

Y terminamos con VOX, de éstos hay dos menciones, ya que han ido evolucionando como los pokemons

Programa electoral de 2015 (pretendían eliminar la educación especial):

"Plan de integración para discapacitados que garantice la igualdad de oportunidades.

o Igual capacidad jurídica,

o Acceso a la Justicia y tutela judicial,

o Educación inclusiva (acabar con la educación especial y disponer apoyos para una educación verdaderamente inclusiva),

o Libertad personal, apoyos públicos suficientes para la autonomía personal y la vida independiente"

www.voxespana.es/.../Programa-electoral-VOX-26-J.pdf

Programa autonómico 2019:

"Impulsar un Plan de integración de personas con discapacidad. Las familias de las personas con discapacidad recibirán integradamente en el centro escolar todos los recursos sanitarios y de servicios sociales que hagan real esa educación inclusiva que les permita desarrollar todas sus capacidades y su integración en el medio escolar del modo adecuado a sus necesidades. Lograr los apoyos públicos suficientes para su autonomía personal y la vida independiente."

www.voxespana.es/.../Programa-Autonómicas

Como se puede ver en su programa están a favor de lo mismo que se indica en la LOMLOE (VOX incluso pedía eliminar los centros de educación especial, por suerte parece que han corregido).

Y hasta aquí este tocho dando un poco de luz sobre el tema, que deja claro que no hay que fiarse de los medios de información, ni de ningún político actual (de cualquier bando sin excepción) ya que criticar cosas que ellos mismos defienden, demuestra que carecen de principios. Siempre que podáis, buscad la información por vuestra cuenta

Salud y viva la información veraz y contrastada