Hoy he visto en una noticia una agresión a un menor autista en Barcelona, mi ciudad. Me ha recordado a otra que presencié el mes de septiembre justo a 50 metros de casa.

La cosa fue así: iba camino del colegio de mi hija, y me acerqué porque oí gritos y golpes y había un cúmulo de chavales y más movimiento del habitual en el instituto, y vi cómo 5 chicos estaban dándole patadas a otro chico que estaba en el suelo, lo habían cazado en el paso de peatones. Le dije a mi hija quédate aquí y espérame. Los agresores estaban dándole patadas al otro chico que estaba debajo, literalmente, de una furgoneta de reparto que tenía el semáforo en rojo, ¿qué hacía el furgonetero? pitar, ¡pitar!.....¡estaba pitando!. A ver, anormal: si ves que unos crios le están pegando a otro y que hay un riesgo grave de muerte o agresión fuerte, pues te bajas de la puta furgoneta que para algo eres un adulto y los acojonas. En cuánto llegué yo, levanté al chaval y le pegué un empujón para que se apartara (encima se iba a encarar a los otros chicos) y los otros huyeron como ratas (pensarían que no era buen negocio meterse con un tipo de 1.95 y 120 kgs). Cuando terminé y volví a buscar a mi hija una señora me preguntó qué había pasado. Maldita arpía ¡lo has visto perfectamente y no has hecho nada, no has chillado, no has llamado a la policía, te has dedicado a mirar, que te he visto! Qué hicieron el centenar largo de alumnos que acababan de salir del instituto. ¡Nada! ¡completamente nada!. A mi en el colegio me zurraron de lo lindo y alguna hostia también solté yo, pero jamás di una patada, ni tampoco me zurraron en plena calle con el peligro de un atropello.

Hace tiempo tuve una temporada que cada noche veía carteristas en la linea 1 entre plaza de españa y plaza cataluña. Siempre intentaba advertir a la víctima cuándo los veía. Qué hacía la gente ¡nada!

¿Cuándo nos volvimos pusilánimes?¿Cuándo perdimos el interés por hacer lo correcto?¿Cuánto puede tardar una sociedad así en pudrirse?.