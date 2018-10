Cuando las llamadas locales eran tan caras que los padres ponían candado en el teléfono

Para muchos, sobre todo para los más jóvenes, el móvil siempre ha estado ahí, e incluso no se han tenido que preocupar de a qué hora llamaban, porque el precio de las llamadas siempre era el mismo. Pero tampoco hay que irse muy atrás, no mucho más de 20 años, para recordar la época en la que la comunicación con otras personas vía teléfono dependía de un fijo que, obviamente, no podía salir de casa. Más allá de la movilidad de los dispositivos, es fácil recordar el casi pánico que existía a que alguien levantase el auricular del teléfono...